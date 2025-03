Manchester United fixe déjà un prix démentiel pour Antony !

C’était un pari risqué, mais c’est un pari qui est en train de s’avérer particulièrement réussi. Parti du côté de l’Andalousie pour tenter de se relancer après plusieurs saisons médiocres à Manchester, celui qui avait coûté presque 100 millions d’euros aux Red Devils est en train de retrouver des couleurs sous le soleil du sud de l’Espagne. En sept rencontres avec le Betis, il affiche ainsi 3 buts et 2 passes décisives au compteur.

Au delà des statistiques, les sensations laissées sur le terrain sont aussi très bonnes, et on retrouve ce joueur capable de faire des différences qui avait régalé tout le monde à l’Ajax. Un regain de forme qui fait les affaires du Betis, forcément, mais aussi de Manchester United. Les Mancuniens l’ont ainsi envoyé en Espagne dans l’espoir de voir sa valeur marchande augmenter, et c’est en train de se produire.

Un prix revu à la hausse

Sport explique ainsi que la direction mancunienne s’apprête déjà à l’accueillir cet été, pour le revendre dans la foulée. L’objectif des Mancuniens est d’en tirer au moins 50 millions d’euros, ce qui semblait impensable il y a quelques semaines. C’est moins que ce qui avait été payé pour lui en 2022, mais c’est une façon de limiter la casse et aussi de se débarrasser d’un salaire conséquent.

Autant dire pour le Betis, cela s’annonce pratiquement impossible de le conserver, les Andalous n’ayant pas les capacités de s’aligner sur de tels montants. Reste donc à voir quels clubs vont se positionner sur l’international brésilien qui est clairement en train de revivre au Benito Villamarin, alors que le média espagnol évoque déjà le nom de la Juventus comme premier candidat pour le récupérer…