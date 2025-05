PSG : Ousmane Dembélé est le nouveau grand favori pour remporter le Ballon d’Or !

Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. Tombeur des Gunners, ce mercredi, le club de la capitale retrouvera donc l’Inter Milan à Munich le 31 mai prochain pour tenter de remporter pour la première fois de son histoire la plus prestigieuse des compétitions européennes. En attendant, les bookmakers ont fait d’Ousmane Dembélé le nouveau grand favori pour remporter le Ballon d’Or.

L’international français, étincelant depuis plusieurs mois, domine le classement avec 33,33 % et devance Lamine Yamal (22,22 %), éliminé avec le Barça contre l’Inter. Déterminant dans les cages parisiennes, Gigio Donnarumma complète lui le podium avec 16,67 %. Enfin, Raphinha (12,50 %) et Lautaro Martinez (12,50 %) restent également dans la course.