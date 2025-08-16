Premier League
Leicester refuse une offre de 23 millions pour El Khannouss
C’est un joueur pour le moins convoité sur le marché des transferts. Après une très belle saison en Premier League du côté de Leicester, Bilal El Khannouss a tapé dans l’œil de plusieurs clubs anglais. Et avec la relégation des Foxes, son avenir ne semble plus s’écrire du côté de Leicester.
Selon nos informations, Crystal Palace est très intéressé et a ainsi dégainé une offre de 23 millions d’euros. Il a été ciblé par la direction pour remplacer Eberechi Eze qui négocie avec Tottenham. Cette première offre a été refusée par Leicester. Mais l’international marocain a donné sa priorité à Crystal Palace et s’est mis d’accord sur un contrat de 4 ans.
