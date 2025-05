LdC : Thierry Henry a trouvé le remède qui va remonter le moral du Barça

Hier soir, l’Inter et le FC Barcelone ont redonné goût au football en offrant un immense spectacle en demi-finale de Ligue des Champions (4-3, a.p.). Mais si les amoureux du ballon rond se sont endormi les étoiles plein les yeux, les joueurs du Barça ont sans doute moins bien dormi. Et pour Thierry Henry, un remède peut rapidement enlever ce mal de tête : le Clasico de dimanche face au Real Madrid.

« Ces derniers temps, je me suis lassé de regarder le football. Pour être vraiment honnête, c’est ce que je ressens. Merci à l’Inter et merci au Barça parce que vous avez réussi à ramener le spectacle. La meilleure chose pour le Barça en ce moment, c’est de jouer contre Madrid. C’est le match que l’on veut toujours jouer et qui permet de ne pas rester dans ce sentiment trop longtemps, c’est de jouer contre le Real Madrid. C’est le match que vous voulez, parce que la ville vous remet dans la dynamique, la situation en LaLiga vous remet dans la dynamique. C’est le Clasico. On va voir tout de suite s’ils sont bons ou pas. C’est quatre points. Vous pouvez presque le faire en gagnant là-bas, surtout contre votre grand rival, et oublier l’élimination de la Ligue des Champions », a-t-il déclaré sur CBS.