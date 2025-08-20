Le PSG a trouvé son nouveau speaker

Après plus de 25 ans passés avec Michel Montana au micro, le Paris Saint-Germain a trouvé sa nouvelle voix. Le club de la capitale a choisi Vincent Royet pour assurer l’animation des matchs au Parc des Princes. Testé à plusieurs reprises la saison dernière, notamment depuis février, il prendra officiellement ses fonctions dès ce vendredi soir lors de la réception d’Angers. Le PSG a multiplié les essais avec différents profils, comme Miguel Derennes, Grégoire Godefroy, Jean-Luc Guizonne ou encore Hervé Kohler, avant d’arrêter son choix sur Royet, jugé le plus adapté à l’expérience que souhaite offrir le club selon Le Parisien.

La suite après cette publicité

Habitué des grandes scènes sportives, Vincent Royet a déjà fait ses preuves. Il a animé le virage parisien lors de la finale de Ligue des Champions à Munich, participé à la cérémonie de remise de la C1 au Parc, et accompagné le PSG à Udine pour la Supercoupe d’Europe. Speaker de l’équipe de France de basket et de handball, il avait également officié lors des épreuves de basket 3x3 aux Jeux olympiques de Paris. Le club a salué les contributions des différents speakers et assuré avoir pris en compte les retours des supporters avant de confier durablement ce rôle à Royet.