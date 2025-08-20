Jean-Pierre Papin va rejoindre RMC

Libre depuis la fin de son contrat avec l’OM, où il dirigeait la Pro 2 en National 3, Jean-Pierre Papin a trouvé un nouveau point de chute. Comme révélé par Le Parisien, le Ballon d’or 1991 rejoint RMC. Il interviendra dès cette saison dans Rothen s’enflamme, l’émission animée par Jérôme Rothen du lundi au vendredi, mais aussi dans le multiplex Ligue 1 du dimanche, aux côtés de Carine Galli, autre recrue de la station.

Ce retour derrière le micro n’est pas une nouveauté pour JPP. Depuis sa retraite sportive, l’ancien buteur de l’OM s’est déjà illustré comme consultant sur TF1, France Télévisions, RTL, Canal+ ou encore beIN Sports. Il s’inscrit désormais dans la lignée d’anciens marseillais déjà présents à RMC comme Christophe Dugarry, Éric Di Meco ou encore Pascal Olmeta.