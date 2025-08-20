Ismaël Doukouré signe un nouveau bail à Strasbourg

Comme attendu depuis quelques heures, Ismaël Doukouré a prolongé son contrat avec Strasbourg de deux saisons. Le défenseur de 22 ans, homme clé de Liam Rosenior la saison passée (32 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 1 passe décisive), est maintenant aux Alsaciens jusqu’en 2028.

Il devrait être titulaire dès demain contre Brondby en barrages aller de Ligue Europa Conférence. Ce feuilleton se termine là. L’ancien Valenciennois avait en effet été écarté du groupe pour ne pas avoir prolongé son engagement, qui se terminait en 2026. Il a repris l’entraînement collectif ce mardi.