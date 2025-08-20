Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 1

Ismaël Doukouré signe un nouveau bail à Strasbourg

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ismael Doukouré avec Strasbourg @Maxppp

Comme attendu depuis quelques heures, Ismaël Doukouré a prolongé son contrat avec Strasbourg de deux saisons. Le défenseur de 22 ans, homme clé de Liam Rosenior la saison passée (32 matchs toutes compétitions confondues, 1 but et 1 passe décisive), est maintenant aux Alsaciens jusqu’en 2028.

La suite après cette publicité
Racing Club de Strasbourg Alsace
Merci @IsmaDoukoure 💙
Voir sur X

Il devrait être titulaire dès demain contre Brondby en barrages aller de Ligue Europa Conférence. Ce feuilleton se termine là. L’ancien Valenciennois avait en effet été écarté du groupe pour ne pas avoir prolongé son engagement, qui se terminait en 2026. Il a repris l’entraînement collectif ce mardi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Strasbourg
Ismaël Doukouré

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Strasbourg Logo Strasbourg
Ismaël Doukouré Ismaël Doukouré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier