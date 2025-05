Un supporter de Bodø/Glimt échange 5 kilos de poisson pour voir le match contre Tottenham

Battu 3-1 face à Tottenham jeudi dernier en demi-finale aller de Ligue Europa, le club norvégien de Bodø/Glimt tentera d’inverser la donne ce jeudi à domicile pour aller chercher une place en finale. L’équipe du nord de l’Europe pourra compter sur des supporters enragés pour les porter afin d’aller chercher un exploit historique. Torbjorn Eide, directeur de production dans une ferme piscicole de Senja, a même offert 5 kilos de poisson en échange d’un billet pour voir ce match.

La suite après cette publicité

Ainsi, la valeur de ce butin était de 2500 couronnes soit plus de 213 euros. «Nous produisons le meilleur boknafisk de Norvège, et vous ne le trouverez probablement pas à Bodø. Alors je me suis dit que quelqu’un pourrait peut-être le vouloir. Quelqu’un a mordu à l’hameçon. Ça n’a pas pris longtemps. Mais peu importe, je vais vivre une expérience extraordinaire», a déclaré Torbjorn Eide à la chaîne NRK.