Javier Tebas tacle Real Madrid TV

Javier Tebas et le Real Madrid, c’est une longue histoire de désamour. Tous les opposent ou presque entre le projet de Super League et les diverses attaques du club de la capitale entre les arbitres, et plus largement contre les instances. La Liga est d’ailleurs entrée dans un processus de changements afin de rectifier certaines situations. Il en profite pour mettre un tacle à Real Madrid TV, responsable selon lui d’attiser la colère et de mettre la pression sur toute la profession.

La suite après cette publicité

«Nous rencontrons la fédération et les arbitres pour apporter les changements nécessaires. Nous y travaillons et espérons que cela sera utile. Le problème de l’arbitrage devient un problème récurrent pour de nombreux clubs, admet Tebas dans un entretien accordé à une radio espagnole. Il est vrai que les clubs se plaignent mais une ou deux fois par an. En revanche, le Real Madrid comme Real Madrid TV, se plaint chaque semaine», assure-t-il en guise de comparaison.