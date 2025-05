FC Barcelone : la réaction dépitée de Ronald Araujo après l’élimination

Coup dur pour le Barça. Les Catalans ont perdu 4-3 face à l’Inter ce soir, et prennent donc la porte en demies. Après la rencontre, Ronald Araujo, entré en jeu et coupable sur les deux derniers buts de l’Inter, s’est exprimé devant les caméras de Movistar.

« On est triste, on faisait un gros tournoi, forcément, on était pas loin. Cela se joue sur des détails, on s’est loupé et la qualification nous a échappé. Je pense que ça ne va pas nous affecter pour le Clasico, c’est dur pour nous mais on a un gros mental. On reviendra l’année prochaine. On a été au niveau, on a été bon en attaque mais on a encaissé beaucoup de buts, je veux remercier les fans et on essayera de nouveau l’an prochain », a répondu l’Uruguayen. Le message est clair.