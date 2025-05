Gros scandale arbitral pendant le Clasico !

C’est reparti pour une nouvelle polémique. Dimanche, pour la quatrième fois de la saison, le FC Barcelone s’est imposé face au Real Madrid dans un nouveau match palpitant. Cette fois, les troupes d’Hansi Flick, encore portées par un grand Lamine Yamal, ont pratiquement assuré leur sacre en Liga, avec sept points d’avance sur les Merengues au classement du championnat espagnol alors qu’il ne reste que trois journées - et donc neuf points - à disputer. Forcément, tout le monde a le sourire en Catalogne ce matin, mais la donne aurait pu être bien différente, et à Barcelone, on se plaint encore de l’arbitrage de ce match.

Effectivement, il y a encore eu plusieurs actions considérées litigieuses, par les Blaugranas du moins, à l’image de cette main d’Aurélien Tchouameni dans sa surface qui aurait pu valoir un penalty en faveur du Barça. L’arbitre a indiqué que la main était collée au corps. Surtout qu’en fin de match, Fermín López, avant son but finalement annulé, a touché le ballon de la main dans ce qui semblait être un mouvement involontaire, et cette fois, l’arbitre a sifflé et donc annulé la cinquième réalisation de l’équipe d’Hansi Flick.

Nouvelle polémique

Et cette action est à l’origine d’une grosse polémique. Effectivement, après chaque match, la Fédération Espagnole, dans un souci de transparence, dévoile les conversations tenues entre l’arbitre présent sur le terrain et ceux qui sont à la VAR. Et lors des discussions pour savoir si ce cinquième but aurait dû être annulé ou validé, lorsque tout le monde constate qu’il y a main de Fermín López, on entend quelqu’un dans la salle VAR dire "menos mal", qui pourrait se traduire en Français par "heureusement" ou par l’expression "Dieu merci".

Pour résumer, un des arbitres en charge de la VAR a donc affiché sa satisfaction et son soulagement à l’idée de voir le but de Fermín López annulé. Et forcément, ça crée une énorme polémique en Espagne, surtout à Barcelone, dans un contexte très tendu autour des arbitres outre-Pyrénées, avec les pressions de Real Madrid TV notamment. Sport indique que du côté du Barça, tout le monde est indigné par ce qui s’est passé hier, des joueurs jusqu’aux dirigeants. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, on crie aussi au scandale. Autant dire que les Catalans attendent et exigent des explications…