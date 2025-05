Naples sort du silence sur le dossier De Bruyne

Interrogé au micro de DAZN, le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, s’est exprimé sur le mercato estival du club. Alors que les médias italiens ont révélé une rencontre entre Kevin De Bruyne, en fin de contrat du côté de Manchester City, et le dirigeant napolitain, l’homme de 36 ans a préféré botter en touche dimanche, en marge du match de Serie A face au Genoa.

«On reste toujours concentré sur le marché et les opportunités mais parler du mercato maintenant est absurde, ça dévalorise le travail que font les joueurs, ce n’est pas correct. On travaille, on reste vigilant mais évoquer ce sujet maintenant ne nous aide pas». Le message est passé !