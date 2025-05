L’Espagne lance une propagande pour le Ballon d’Or de Lamine Yamal, Manchester United encore humilié par toute l’Angleterre

L’Espagne pousse pour Lamine Yamal Ballon d’Or

Hier, c’était le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid et comme toujours cette saison, Lamine Yamal a été éblouissant. Un nouveau but de génie et des gestes dont lui seul a le secret, l’ailier espagnol a fait vivre un calvaire au rival madrilène. Résultat, les débats sur le Ballon d’Or n’ont pas mis longtemps à apparaître. La propagande est lancée par la presse catalane qui veut voir Lamine Yamal Ballon d’Or. Malgré le doublé de Raphinha, qui lui aussi est un candidat plus que sérieux, c’est bien le nom de Lamine Yamal qui ressort le plus dans la course au Ballon d’Or. À 17 ans, l’international espagnol serait évidemment le plus jeune joueur de l’histoire à remporter le trophée.

Manchester United est (encore) la risée de l’Angleterre

En Angleterre, les semaines se suivent et se ressemblent quasiment toutes pour Manchester United et Tottenham encore moqués par la presse anglaise. Les deux finalistes de la Ligue Europa ont perdu contre West Ham et Crystal Palace, plus qu’embarrassant notamment pour Ruben Amorim qui est arrivé en cours de saison pour redresser les Red Devils. Finalement, Manchester United réalise la pire saison de Premier League du club depuis plus de 50 ans et sans victoire en finale de Ligue Europa, Ruben Amorim sera sérieusement remis en question. Il a même déclaré hier que si les résultats ne s’améliorent pas la saison prochaine, il fallait le virer.

Ousmane Dembélé couronné et salué

C’était la grande soirée des trophées UNFP et le PSG a triomphé dans toutes les catégories ou presque. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de Ligue 1 par ses pairs, un sacre logique, attendu et mérité pour l’international français qui a passé un cap cette saison dans sa nouvelle position de numéro 9. Un sacre individuel qui en appellera peut-être un autre, à savoir le Ballon d’Or, surtout en cas de victoire en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Enfin l’unanimité pour Dembouz titre Le Parisien, si l’ancien barcelonais a souvent créé des débats, cette saison tout le monde reconnaît son talent et sa montée en puissance incroyable.