Le Barça va vendre un joueur 15 M€

Embouteillage oblige, le Barça cherche des portes de sortie à plusieurs éléments offensifs sur ce mercato. Après Ansu Fati, prêté avec une option d’achat de 11 millions d’euros à Monaco, et Pablo Torre, vendu à Majorque contre 5 millions d’euros, le club catalan est sur le point d’enregistrer un nouveau départ.

À en croire les informations de The Athletic, c’est Pau Victor qui va désormais quitter le club. Arrivé l’été dernier en provenance de Girona, l’attaquant de 23 ans sort d’une saison à 2 buts en Liga et est maintenant tout proche de rejoindre Braga. Une opération qui devrait rapporter 15 millions d’euros (12 millions d’euros, plus 3 de bonus). Les deux clubs finalisent le transfert mais un accord total a déjà été conclu. Dans le même temps, Marcus Rashford vient de rejoindre le club catalan.