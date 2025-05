Bayern Munich : Leroy Sané veut jouer en Liga

Alors que sa prolongation semblait quasi ficelée il y a quelques semaines, l’avenir de Leroy Sané parait de plus en plus incertain. Si les Bavarois ont toujours pour ambition de conserver l’ailier allemand au club, son changement d’agent a tout chamboulé, et les négociations sont désormais au point mort entre le Bayern Munich et le clan du joueur.

Si la priorité de Leroy Sané est de retrouver la Premier League, ou il a débuté sous le maillot de Manchester City, et que l’Arabie Saoudite n’est pas considérée comme une option viable à l’heure actuelle, un autre pays fait de l’œil à l’Allemand: l’Espagne. En effet, le joueur se verrait beaucoup évoluer dans un grand club de Liga, et les échanges pourraient être facilités par sa signature avec Zahavi, qui a fait signer Lewandowski à Barcelone et Alaba au Real Madrid il y a quelques années.