Le Bayern Munich a totalement changé ses plans pour Leroy Sané

Une aventure contrastée du côté de la Bavière. Arrivé à l’été 2020 dans un Bayern Munich tout juste auréolé d’une Ligue des Champions alors qu’il revenait d’une rupture des ligaments croisés, Leroy Sané (29 ans) n’a pas eu la réussite attendue. Remportant notamment trois championnats allemands, l’ailier a alterné les bonnes séquences et les plus mauvaises, et garde un bilan relatif assez décevant par rapport aux attentes placées en lui.

La suite après cette publicité

Cette saison, le natif d’Essen était dans son spleen habituel. Remplaçant au début de l’exercice puisque Serge Gnabry et Kingsley Coman étaient devant lui tout comme la recrue Michael Olise, l’ancien de Schalke 04 a rongé son frein. Une situation difficile pour un élément dont le contrat prend fin en juin 2025. Voulant poursuivre du côté du Rekordmeister, Leroy Sané ne recevait pas d’offre de la part de sa direction qui n’avait pas forcément envie de prolonger un joueur doté d’un gros salaire et ne figurant pas dans les plans de Vincent Kompany.

La suite après cette publicité

Leroy Sané va réduire son salaire

Cependant, la situation de Leroy Sané n’est plus la même désormais. Redevenu titulaire depuis décembre, il monte en puissance sur la fin de saison et comptabilise désormais 11 buts et 5 offrandes en 38 matches avec les Bavarois. Il est d’ailleurs, le troisième meilleur buteur de son équipe en Bundesliga avec 9 buts derrière Harry Kane (23 réalisations) et Jamal Musiala (12 pions). Une évolution positive qui a poussé le directeur sportif Max Eberl à revoir sa position à en croire Sky Sport Germany. Ce dernier a eu l’accord du conseil d’administration et du conseil de surveillance du Bayern Munich pour passer la seconde dans le dossier Leroy Sané.

Ainsi, le dirigeant allemand a formulé une toute première offre de prolongation pour l’ancien de Manchester City. Celle-ci permettrait à Leroy Sané de s’engager pour trois années, soit jusqu’en juin 2028 avec le Bayern Munich. Au niveau salarial, Leroy Sané connaîtrait cependant une belle baisse de ses émoluments avec un salaire fixe d’environ 10 millions d’euros. À cela s’ajoutent des bonus pouvant permettre d’atteindre 14 à 16 millions d’euros bruts selon les performances du joueur. Bien qu’il touche actuellement 20 millions d’euros en plus d’être dans le viseur d’Arsenal, Leroy Sané veut rester à Munich et les négociations se tiennent pour qu’il prolonge l’aventure.