Man Utd retient son souffle pour Leny Yoro

Battu sèchement par West Ham à domicile ce dimanche (0-2), Manchester United n’a guère plus d’intérêt pour la fin de saison en Premier League qu’ils n’ont semblé en avoir durant toute l’année écoulée. Qualifiés en finale de Ligue Europa, les Red Devils avaient pourtant pris leurs précautions, alignant une équipe «A’», avec Bruno, Yoro, Ugarte et Mainoo titulaires notamment. Pour le second, ce qui devait être une simple remise en forme physique avant la finale de C3 est devenu un vrai cauchemar.

Quelques minutes après le retour des vestiaires, le défenseur français est retombé d’un duel en se tenant le pied, déjà fragilisé par une blessure en début de saison. Remplacé, Leny Yoro n’a pas pu retenir ses larmes dans le couloir d’Old Trafford, ce qui n’est pas bon signe. Ruben Amorim, lui, s’est montré rassurant en conférence de presse : «nous espérons que ce n’est rien de grave. Nous allons examiner le joueur, mais je pense que c’est un petit problème.» En cas d’indisponibilité, ce serait un vrai coup dur pour Manchester United, qui perdrait là son principal pilier en défense cette saison.