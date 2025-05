Barça : Lamine Yamal chambre Bellingham et Sergio Ramos

Si en plus il se met à avoir de la répartie subtile contre ses adversaires… Auteur d’un nouveau but exceptionnel et d’une prestation majuscule contre le Real Madrid, qui lui a valu le titre d’homme du match par la rédaction de FM, Lamine Yamal s’est également distingué sur les réseaux sociaux, en postant une photo de lui réalisant la célébration bien connue de «l’appel au calme.»

Celle-ci intervient quelques jours à peine après que Jude Bellingham et Sergio Ramos en aient liké une similaire du défenseur de l’Inter Milan Alessandro Bastoni, juste après l’élimination en demi-finale de Ligue des Champions infligée par le club lombard. En description, le jeune espagnol s’est amusé à glisser une pique à ses rivaux, indiquant «allez-y, likez celle-là aussi.» De bonne guerre.