Trophées UNFP 2025 : la promesse d’Amine Gouiri à l’Algérie !

Tout juste honoré pour le plus beau but de la saison aux Trophées UNFP, Amine Gouiri a évoqué en conférence de presse son attachement à l’Algérie, les échéances internationales à venir, et la nécessité de bien gérer un calendrier de plus en plus exigeant. Il a réagi avec émotion, entre fierté personnelle et ambition nationale, à l’aube d’une année charnière pour l’Algérie. Il a profité de sa prise de parole pour se projeter vers la CAN 2025 au Maroc et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec l’Algérie, soulignant l’importance de rester concentré dans un calendrier particulièrement dense :

«C’est vrai qu’il y a beaucoup de matchs, il y a énormément de matchs. L’année prochaine va être chargée. Quand on est footballeur, on veut jouer ces compétitions. On a une CAN à jouer avec l’Algérie, on a une Coupe du Monde à aller chercher. On a la Ligue des champions à jouer. C’est une compétition que je vais découvrir parce que j’ai joué qu’un match de Ligue des Champions, mais j’ai jamais joué de Coupe d’Afrique, ni de Coupe du Monde. Donc je suis très excité et très hâte à jouer toutes ces compétitions. Je pense que c’est le collectif qui prime. On est une des meilleures équipes d’Afrique, on veut aller au Maroc pour remporter cette Coupe d’Afrique, et aussi, on a à cœur de se qualifier pour la Coupe du Monde, parce que ça fait deux Coupe du Monde que l’Algérie n’y est pas. Pour l’instant, on est premier, on espère remporter le prochain match pour décrocher ce ticket pour la Coupe du Monde et faire une très bonne CAN au Maroc».