Reda Laalaoui tout proche de Hull City

Révélation du FUS Rabat depuis plusieurs saisons, Reda Laalaoui (20 ans) est en passe de s’envoler pour l’Angleterre. Selon nos informations, le jeune milieu de terrain marocain est en négociations très avancées avec Hull City, club de Championship (D2 anglaise) et qui jouait sa survie cette saison. L’accord est proche et le transfert devrait se conclure dans les prochains jours. Cela faisait plus de 20 ans qu’un joueur marocain évoluant en Botola n’avait pas directement signé en Angleterre. Le dernier en date était Youssef Safri qui avait quitté le Raja Casablanca pour Coventry.

Formé au FUS de Rabat, Laalaoui s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes du championnat marocain grâce à sa technique, sa vision du jeu et sa régularité. Courtisé en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal, depuis l’été dernier, c’est finalement Hull City qui va rafler la mise. Le club anglais, en quête de talents prometteurs, mise sur le potentiel de Laalaoui pour renforcer son entrejeu et préparer la saison prochaine.