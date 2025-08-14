Corentin Tolisso vide son sac sur son mercato et l’été fou de l’OL

Le 7 juillet dernier, Corentin Tolisso a retrouvé le chemin du Groupama OL Training Center. Une rentrée des classes très particulière pour le natif de Tarare, puisqu’il a vécu de plein fouet la crise qui a touché les Gones, entre la menace de rétrogradation en Ligue 2, le départ de John Textor, l’arrivée de Michele Kang à la présidence et le maintien dans l’élite après un ultime passage à la DNCG. L’international tricolore avait donc des choses à dire en conférence de presse ce jeudi, à deux jours de la première journée de Ligue 1 face au Racing Club de Lens de Pierre Sage, qu’il a pratiqué à Lyon. Sans filtre, le milieu de terrain français a avoué qu’il avait vécu des semaines très compliquées, même pendant ses congés.

«Ça a été un peu compliqué quand j’étais en vacances, avec la décision de la relégation. J’ai eu un peu peur, je ne vais pas vous le cacher. Je ne pouvais rien faire d’autre que d’attendre. Quand on a repris, on nous a expliqué la situation. Heureusement, ils ont réussi à régler les problèmes. Aujourd’hui, tout va mieux, donc c’est une bonne chose (…) Ça fait du bien de retrouver un climat apaisé. Quand on ne parle pas de nous tous les jours, ça nous permet de travailler plus tranquillement. Voir pendant les vacances “OL en Ligue 2”, “DNCG”, c’était pénible. Même en vacances, ça pèse sur le moral. Aujourd’hui, on peut travailler sereinement.»

Tolisso s’est posé des questions sur son avenir

La pré-saison a d’ailleurs été plutôt réussie avec des matchs intéressants. «Je pense que ça nous a soudés. Nous, joueurs, ne pouvions pas y faire grand-chose. Il y a eu de l’inquiétude car nous ne maîtrisions pas notre destin. Après, les choses se sont réglées. En tout cas, c’est sûr qu’aujourd’hui, on a tous vécu la même chose.» Très sincère, Tolisso a également avoué s’être posé de sérieuses questions durant la période de trouble de l’OL. D’autant qu’il a été sollicité par quelques clubs, dont Manchester United ainsi que des écuries saoudiennes et turques selon divers médias. «Oui, je me suis posé des questions, surtout quand les décisions sont tombées. Je pense que c’est normal et humain. Chacun pense à sa situation et à comment elle peut évoluer ou non.»

Il a ajouté : «donc je me suis posé des questions. Aujourd’hui, je suis ici, et très content d’être ici.» D’autant qu’il a pris du galon, puisqu’il a récupéré le brassard laissé libre depuis le départ d’Alexandre Lacazette. «C’est une très grande fierté, je n’aurais jamais imaginé être capitaine ici. Vous savez que c’est un rêve d’être dans le club que j’ai toujours supporté. J’espère représenter l’équipe du mieux possible. C’est une fierté de succéder à un grand capitaine, un ami. Ça représente beaucoup pour moi.» Mais ce choix était une évidence. Il est un taulier du vestiaire, un cadre sur le terrain et un joueur formé au club. Il a avoué que cela lui fait drôle d’être le dernier des Gones, après les départs d’Anthony Lopes, Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette ces derniers mois.

Un OL plus apaisé qui peut surprendre

« C’est différent, il n’y a plus “les Lyonnais” comme vous aimez les appeler. Mais c’est la vie de footballeur : on n’est pas mariés entre nous. On sait que nos carrières sont différentes et qu’on peut ne plus jouer ensemble à des moments. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me sens pas seul, je m’entends très bien avec mes nouveaux coéquipiers.» Un groupe qui peut surprendre selon lui. «Quand on a repris début juillet, il y avait beaucoup de jeunes joueurs. Depuis quelque temps, pas mal de recrues sont arrivées. C’est une très bonne chose. On le voit par rapport aux matchs amicaux : aujourd’hui, je pense qu’on a pris confiance, on a montré de belles choses. Dans le vestiaire, tout le monde s’entend bien. On parle un peu plus anglais, mais c’est bien, ça permet d’apprendre».

Il conclut : «sur le terrain, quand j’ai joué les matchs amicaux, il n’y avait pas énormément de changements par rapport à l’an dernier. Il manquait juste Rayan et Alex, mais il y avait déjà des connexions. Je trouve qu’on s’est améliorés au fil des amicaux. Chaque recrue s’est bien intégrée, comme Taylor, qui a fait un bon match face à Getafe. Il y a une bonne osmose, tout le monde adhère aux principes du coach. On ne sait pas de quoi demain est fait. Je me suis fixé des objectifs personnels et je vais tout faire pour les atteindre. Peu de gens nous attendent, donc si on peut créer la surprise, ce serait bien. Si on arrive à reproduire ce qu’on a montré en matchs amicaux, ce sera positif. J’ai confiance en ce groupe, j’ai confiance en ce coach. Alors pourquoi pas être la bonne surprise de l’année.» Ce qui serait fou après un tel été…