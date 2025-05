Barça : la réaction d’Hansi Flick après la nouvelle victoire au Clasico

Ce dimanche, le Barça a quasiment assuré son nouveau titre de Champion d’Espagne après sa nouvelle victoire face au Real Madrid dans le Clasico (4-3). Avec ce nouveau succès face au rival, la formation d’Hansi Flick a confirmé sa supériorité nationale et s’est rattrapée après l’élimination face à l’Inter. En conférence de presse, le coach allemand a évoqué ce succès et la réaction de son équipe.

La suite après cette publicité

«C’est pour les supporters et les joueurs. C’est fantastique. Madrid a une excellente équipe. Nous avons réussi à revenir après avoir été menés 2-0 et après le match contre Milan, après plus de 120 minutes. Ce n’était pas facile à gérer, et nous avons très bien joué. Je vais devoir me faire examiner le cœur. Je pense que nous devons beaucoup progresser défensivement. Quand on presse, tout va bien, mais quand on fait une erreur, surtout sur le premier but, tout se complique. L’équipe prend de bonnes décisions collectives. Nous avions d’excellents joueurs devant nous. Ce n’est pas une excuse, mais ce n’est pas facile de ne pas pouvoir s’entraîner pour ce genre de choses tous les trois jours. Nous devons progresser, et nous pensons déjà à la pré-saison pour améliorer tout cela. Ce n’est pas facile de gérer toute l’équipe, mais ils ont un état d’esprit fantastique. Ils aiment jouer, s’entraîner, concourir, et je pense que si l’intensité est présente à l’entraînement, c’est plus facile en match. Un bon entraînement vous rend meilleur en match.»