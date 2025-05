Real Madrid : le Brésil met un énorme coup de pression à Carlo Ancelotti !

Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Carlo Ancelotti fait les choux gras de la presse espagnole. Pour sa sixième saison sur le banc du Real Madrid, le coach italien n’a pas su trouver les ressources pour éviter la désillusion globale des Merengues. Bien embarqués dans la course au titre en Liga il y a quelques mois, ces derniers ont finalement vu leur avance sur le Barça fondre comme neige au soleil. Ainsi, alors que le Clasico de ce week-end s’annonce brûlant, les Madrilènes n’ont pas d’autres choix de l’emporter en Catalogne pour relancer le suspense et revenir à un petit point du rival catalan.

Dans tous les cas, l’avenir de Carlo Ancelotti avec la Maison Blanche semble entériné. Menant le Real Madrid à son quinzième sacre en Ligue des Champions il y a un an, le coach italien va payer pour son incapacité à trouver une harmonie tactique dans son groupe avec l’arrivée de Kylian Mbappé et le départ à la retraite d’un Toni Kroos. Sous la pression médiatique et d’une partie du public qui souhaite son départ pour la signature d’un jeune coach avec des idées novatrices comme Xabi Alonso, Florentino Pérez a cédé et le départ de Carlo Ancelotti pourrait être officialisé après le Clasico de ce week-end d’après plusieurs sources.

Le Brésil veut annoncer son nouvel entraîneur dans une semaine

Dès lors, son avenir paraît déjà tracé et l’ancien entraîneur du PSG est fortement pressenti pour prendre les rênes du Brésil. Depuis des mois, la Fédération brésilienne de football force pour convaincre Carletto de redresser la Seleção. Mais alors que ce dernier hésitait encore il y a quelques jours, la fumée blanche serait proche de se dissiper dans le ciel brésilien et Ancelotti devrait être le futur sélectionneur des coéquipiers de Vinícius Júnior selon plusieurs sources concordantes. Pour autant, la CBF ne veut pas attendre trop longtemps. Dans une interview accordée au média Sport TV, Rodrigo Caetano, directeur des équipes nationales brésiliennes, a expliqué qu’il souhaitait une réponse d’ici la semaine prochaine pour le poste de sélectionneur :

«Nous tenons constamment des réunions internes à la CBF. Ednaldo et moi essayons de choisir le nouvel entraîneur le plus rapidement possible. Il s’agit de négociations secrètes. Il nous est pratiquement impossible d’évoquer des probabilités. Nous savons que le choix du sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne est une affaire nationale d’une extrême responsabilité, mais nous avons l’intention de le finaliser d’ici la semaine prochaine au plus tard.» Après avoir remercié Dorival Junior en mars dernier, le Brésil veut donc repartir sur des bases saines, et ce, le plus rapidement possible. Pour ce faire, le Brésil attend Carlo Ancelotti mais sa patience a donc des limites !