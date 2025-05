Luis Enrique explique la grande popularité de son PSG

Demain soir, le Paris Saint-Germain aura l’occasion de se qualifier pour la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire contre Arsenal. De quoi confirmer l’excellente saison des hommes de la capitale, bien partis pour faire mieux que l’an passé. Et cette année, les éloges sont nombreux envers les Rouge et Beu. Des compliments venant de leurs propres supporters, mais aussi de fans ne portant pas spécialement le PSG dans leur cœur. Et pour Luis Enrique, c’est une belle victoire.

La suite après cette publicité

« Au fil de la saison, l’équipe a reçu beaucoup d’éloges du fait de sa manière de jouer et ça été l’un de mes objectifs : offrir une manière de jouer qui soit très attractive. Le foot, c’est avant tout du spectacle. Les gens paient une entrée pour aller au cinéma, au théâtre, le foot c’est pareil. S’il y a des éloges de nos supporters, c’est votre objectif. S’il y en a d’autres d’ailleurs, c’est très positif. Dans le sport, ce qui est le plus important, ce sont les valeurs », a-t-il confié en conférence de presse.