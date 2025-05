LOSC : Rémy Cabella annonce son départ

Rémy Cabella et le LOSC, c’est terminé. Arrivé en juillet 2022 chez les Dogues en provenance de Montpellier, le milieu offensif de 35 ans a disputé 111 rencontres pour 12 buts et 18 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et alors qu’il arrive à la fin de son contrat à l’issue de la saison actuelle, il a annoncé son départ au 30 juin prochain sur ses réseaux sociaux en remerciant les supporters et l’ensemble du LOSC, club auquel il s’est grandement attaché.

«À tout le peuple Lillois. Je sais pas comment vous remercier pour ces 3 belles années avec vous et pour tout l’amour que vous m’avez donné !! J’ai essayé de vous donner le meilleur de moi-même !! Je serais toujours reconnaissant envers le LOSC pour la confiance et la chance de vivre tous ces grands moments de ma carrière, je suis fier d’avoir porté ce maillot et ces couleurs qui sont gravés en moi ! C’est avec le cœur lourd et beaucoup d’émotions que je vous dis au revoir», a-t-il annoncé sur Instagram.

Rémy Cabella veut tenter un nouveau challenge

«Encore merci au Président, aux dirigeants, à tous mes coéquipiers, aux staffs, à tous ceux qui supportent mes bêtises au quotidien (Médical, Performance, Nutritionniste, Intendant, Restauration) et à tous les supporters !! Il est temps pour moi de connaître une nouvelle expérience et de vivre de nouvelles émotions. Mercéééé à tous, cœur sur vous. Fiers Forts Féroces», a ajouté Cabella. Après la France, l’Angleterre et la Russie et son retour en Ligue 1, le natif d’Ajaccio va donc tenter une nouvelle aventure.

Reste à savoir où l’offensif de 35 ans jouera. Selon les informations de L’Équipe, Rémy Cabella pourrait s’envoler vers une destination plus exotique en rejoignant la Grèce cet été, du côté de l’Olympiacos, l’actuel leader du Championnat local. Les deux parties auraient trouvé un accord autour d’un contrat de deux ans. Rémy Cabella va donc pouvoir faire ses adieux à ses supporters lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Reims, à Pierre-Mauroy.