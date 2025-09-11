OM : le message de Benjamin Pavard à Steve Mandanda

Âgé de 40 ans et libre depuis la fin de son contrat avec Rennes, Steve Mandanda a annoncé ce mercredi sa retraite professionnelle, mettant fin à une très longue carrière passée majoritairement du côté de l’Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse ce jeudi, Benjamin Pavard, nouvelle recrue olympienne, lui a adressé quelques mots.

La suite après cette publicité

«Concernant Mandanda, je l’ai côtoyé en équipe de France, c’est une grande personne et une légende du club. Respect à lui pour sa carrière, j’espère qu’il viendra bientôt au Vélodrome. Il aura toujours mon respect», a notamment déclaré l’international français.