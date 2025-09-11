Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

OM : le message de Benjamin Pavard à Steve Mandanda

Par Josué Cassé

Âgé de 40 ans et libre depuis la fin de son contrat avec Rennes, Steve Mandanda a annoncé ce mercredi sa retraite professionnelle, mettant fin à une très longue carrière passée majoritairement du côté de l’Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse ce jeudi, Benjamin Pavard, nouvelle recrue olympienne, lui a adressé quelques mots.

La suite après cette publicité

«Concernant Mandanda, je l’ai côtoyé en équipe de France, c’est une grande personne et une légende du club. Respect à lui pour sa carrière, j’espère qu’il viendra bientôt au Vélodrome. Il aura toujours mon respect», a notamment déclaré l’international français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Benjamin Pavard
Steve Mandanda

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
Steve Mandanda Steve Mandanda
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier