PL : le but annulé de Josh King sacré but du mois à Fulham

Bien que refusé par l’arbitrage, le but de Josh King lors du derby Chelsea-Fulham du 30 août a été élu But du Mois d’août par les supporters des Cottagers. Le jeune attaquant de 18 ans avait vu son premier but en Premier League initialement accordé par l’arbitre Robert Jones, avant que le VAR n’intervienne pour l’annuler, invoquant une faute jugée sur l’action précédente. Malgré cette annulation, les fans ont largement plébiscité le geste de King, avec 83 % des votes en sa faveur, saluant la qualité et la beauté de son tir.

La décision du VAR avait été critiquée par Howard Webb, directeur de l’arbitrage anglais, qui a reconnu que la faute présumée de Rodrigo Muniz sur Trevoh Chalobah était très légère et ne justifiait probablement pas l’annulation du but. Ce vote des supporters, qui transforme ce « but fantôme » en moment marquant du mois pour Fulham, souligne à quel point la performance du jeune joueur a impressionné, malgré la défaite 2-0 des Cottagers à Stamford Bridge. Cette décision fait débat sur les réseaux sociaux, on peut y lire : « Josh King marque le but du mois, mais il a 0 but en carrière. »