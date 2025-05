Genoa, OM : l’étonnante reconversion de l’ancien gros flop Vitinha

Arrivé de Braga à l’hiver 2023 contre 32 millions d’euros du côté de l’Olympique de Marseille, l’attaquant portugais Vitinha se présentait en pleine bourre. Sorti d’une première partie de saison pleine avec son club formateur, il y avait alors inscrit 13 buts et délivré 5 offrandes en 27 matches avant de débarquer à l’Olympique de Marseille. Après six premiers mois compliqués sous les ordres d’Igor Tudor, il y a connu une adaptation compliquée. La saison suivante, il n’a pas su faire mieux avec seulement 4 buts et 2 offrandes en 27 rencontres. Lassé de la situation, le club phocéen a alors décidé de laisser partir le joueur du côté du Genoa sous la forme d’un prêt avant d’être vendu pour 16 millions d’euros à l’été suivant.

«Genoani, nous sommes toujours ensemble. En peu de temps, nous avons créé un lien si fort qu’il était juste de continuer. Je t’attendrai au stade Luigi-Ferraris pour continuer à rêver avec nos couleurs», lâchait-il après 9 petites apparitions et 2 buts avec le club de Ligurie. Devant gagner en efficacité et en constance, il avait connu quelques pépins physiques, une situation qui s’est reproduite cette saison. Entorse, blessure musculaire et blessure à la cuisse, il a connu 3 absences, soit 12 matches de manqué pour l’attaquant portugais qui a ainsi fait preuve d’irrégularité au cours de la saison. D’abord titulaire sous les ordres d’Alberto Gilardino, il a dû convaincre Patrick Vieira à son arrivée à la tête du club italien.

Un bilan toujours décevant

Le mettant remplaçant avant de l’aligner comme un joueur de côté, le technicien français s’est rapidement félicité de voir son adaptation au mois de décembre dernier : «il progresse et c’est bon pour l’équipe. Même contre Milan (15 décembre), il a été performant et a travaillé pour l’équipe. Il a la confiance de l’entraîneur et de ses coéquipiers, il doit maintenant jouer et démontrer son talent.» Précieux pour le collectif malgré ses absences, Vitinha a mis d’accord l’ancien coach de Strasbourg qui l’utilise alors de plus en plus quand ce dernier est disponible. S’il ne joue pas comme attaquant puisque le poste de titulaire appartient à Andrea Pinamonti (8 buts), le travail de l’ancien Marseillais est vu comme quelque chose de positif, bien plus que ses statistiques.

Parfois aligné en soutien de l’attaquant de pointe où sur un côté, Vitinha n’a pas eu un rôle prépondérant dans la finition avec le Genoa puisqu’il a dû attendre la 35e journée pour enfin trouver le chemin des filets. Face à l’AC Milan ce lundi lors d’une défaite 2-1, le natif de Cabeceiras de Basto a marqué son premier but de la saison, lui qui compte aussi 2 offrandes en 24 matches. Une délivrance pour un joueur qui a tout de même coûté 16 millions d’euros au club italien après son échec marseillais. Cela faisait d’ailleurs près d’un an et une réalisation contre Bologne le 24 mai dernier qu’il n’avait pas marqué. Une délivrance qui arrive à point nommé pour un joueur qui malgré un impact utile dans le collectif a été bien loin de ce qu’on attend d’un joueur qui a coûté autant. Mieux en Italie qu’en France, Vitinha n’est néanmoins pas tiré d’affaire avec cette étiquette de flop même si son rôle et le contexte du Genoa rend la situation un peu plus facile à vivre.