Nemanja Matic va trouver un point de chute inattendu

L’ancien milieu de terrain de Chelsea et de la Roma, Nemanja Matic, a été aperçu à Milan en compagnie de ses agents pour rencontrer Fabio Grosso et Giovanni Carnevali, respectivement entraîneur et PDG de Sassuolo. Selon les informations de Sky Italia, la rencontre s’est déroulée dans un climat positif, le milieu serbe exprimant le souhait d’évoluer dans une équipe où il pourra encadrer de jeunes joueurs.

Pour l’instant, aucun accord financier n’a été trouvé avec Sassuolo, et aucun détail n’a été divulgué. Le joueur, récemment libéré par Lyon, est désormais agent libre et d’autres clubs ont également manifesté leur intérêt pour l’accueillir. Tout pourrait donc s’accélérer dans les prochains jours.