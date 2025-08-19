Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Nemanja Matic va trouver un point de chute inattendu

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nemanja Matic à Lyon. @Maxppp

L’ancien milieu de terrain de Chelsea et de la Roma, Nemanja Matic, a été aperçu à Milan en compagnie de ses agents pour rencontrer Fabio Grosso et Giovanni Carnevali, respectivement entraîneur et PDG de Sassuolo. Selon les informations de Sky Italia, la rencontre s’est déroulée dans un climat positif, le milieu serbe exprimant le souhait d’évoluer dans une équipe où il pourra encadrer de jeunes joueurs.

La suite après cette publicité

Pour l’instant, aucun accord financier n’a été trouvé avec Sassuolo, et aucun détail n’a été divulgué. Le joueur, récemment libéré par Lyon, est désormais agent libre et d’autres clubs ont également manifesté leur intérêt pour l’accueillir. Tout pourrait donc s’accélérer dans les prochains jours.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Sassuolo
Nemanja Matić

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Sassuolo Logo Sassuolo
Nemanja Matić Nemanja Matić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier