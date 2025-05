Real Madrid : la date du départ de Carlo Ancelotti est connue

Carlo Ancelotti et le Real Madrid, ce n’est plus qu’une question de timing. Le manager des Merengues est d’ores et déjà annoncé partant à un an de la fin de son contrat en raison de la terrible saison actuelle du club blanc et se dirige tout droit vers le Brésil. Le technicien italien s’est déjà mis d’accord avec la Seleçao pour prendre en main l’équipe brésilienne à partir du mois de juin, alors que le Real Madrid négocie encore pour enrôler Xabi Alonso l’an prochain, actuellement au Bayer Leverkusen.

Mais de son côté, Carlo Ancelotti assure que rien n’est encore fait et ne donnera pas sa décision avant la fin du Championnat. Pourtant, The Athletic affirme que le Mister et le Real Madrid sont parvenus à un accord verbal sur les conditions de son départ. Dans l’attente des dernières formalités, une annonce officielle confirmant le départ d’Ancelotti est attendue avant la fin du championnat et elle pourrait avoir lieu après le Clasico de dimanche, contre Barcelone.