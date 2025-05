FC Barcelone : Raphinha règle ses comptes et fustige Xavi !

Cette saison, le FC Barcelone fait plaisir à voir. Proposant un football chatoyant, le Barça est sûrement la meilleure équipe cette saison en Europe avec le Paris Saint-Germain dans la production collective. L’une des autres forces du club catalan cette saison réside assurément dans la grande qualité de ses individualités. Alors que Lamine Yamal a confirmé tout le bien que l’on pouvait penser de lui après sa première saison historique, Raphinha est aussi l’un des grands artisans de la réussite barcelonaise cette année.

La suite après cette publicité

Persona non grata l’an dernier alors que les dirigeants catalans voulaient s’en débarrasser face aux offres alléchantes proposées par l’Arabie saoudite, l’ancien de Rennes est finalement resté en Catalogne l’été dernier. Pour le plus grand bonheur des supporters catalans qui ont été rapidement reconquis par les prestations du Brésilien. Dans tous les bons coups cette saison, l’ailier de 28 ans compte 29 buts et 21 passes décisives en 50 matches. Un rendement impressionnant pour ce qui ressemble fortement à la saison d’une vie pour le natif de Porto Alegre. Interrogé par la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, le gaucher a donné les raisons de sa métamorphose.

Raphinha préfère largement Hansi Flick à Xavi

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Xavi en a pris pour son grade. Dur vis-à-vis de son ancien entraîneur, Raphinha a expliqué qu’il ne sentait pas que l’ancien milieu de terrain avait confiance en lui lorsqu’il était à la tête du Barça : «j’ai eu l’impression que Xavi et son staff ne me faisaient pas assez confiance. Parfois, je faisais tout ce qu’il fallait pendant 60 minutes, mais il me remplaçait. J’ai essayé d’arranger ma situation, j’ai beaucoup parlé avec lui, mais il n’y a pas eu de changement. Il avait sa propre façon de penser. (…) Quand il n’y avait personne d’autre, j’étais là et je jouais 90 minutes. J’ai tout donné, j’ai résolu des matchs. Mais quand il y avait quelqu’un d’autre qui pouvait être à ma place, il le mettait lui sans réfléchir.»

La suite après cette publicité

Une frustration que Raphinha avait déjà fait transparaître lors du passage de Xavi à Barcelone. Interrogé sur certains épisodes qui l’avaient déplu avec son ex-coach, l’ancien du Stade Rennais est revenu sur une rencontre face à Manchester United en Coupe d’Europe : «il y a une vidéo emblématique dans laquelle j’explose lorsque j’arrive sur le banc et que je frappe le siège. Je crois que c’était lors du match contre Manchester United, où je me suis très bien débrouillé, j’ai marqué un but et donné une passe décisive. Je crois qu’il y avait 2-2 et il m’a fait sortir. Je venais également de me créer une occasion très nette. Je me sentais à l’aise et je jouais très bien. Et au premier changement, c’est moi qui suis sorti. Quand je l’ai vu, je n’arrivais pas à y croire.» En comparaison, Raphinha a expliqué qu’il était désormais en pleine confiance au FC Barcelone actuellement avec un Hansi Flick qui "se soucie des joueurs" selon lui.