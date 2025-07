Le FC Barcelone est embourbé dans une drôle d’histoire avec une recrue fantôme de 17 ans !

Le champion d’Espagne en titre vit un début de mercato particulièrement mouvementé, principalement dû au dossier Nico Williams, qui passionne les foules outre-Pyrénées. Entre déclarations de guerre interposées avec la direction de l’Athletic et un Javier Tebas qui s’en mêle aussi, ce dossier a tout de la longue telenovela mercato qu’adorent nos voisins ibériques. Même si, pour l’instant, la tendance est plutôt favorable au FC Barcelone et tout le monde semble convaincu que, tôt ou tard, l’ailier basque enfilera la tunique blaugrana.

Et un autre dossier, moins médiatique mais encore plus étonnant et mystérieux, secoue aussi l’actualité barcelonaise. Effectivement, la semaine dernière, plusieurs publications espagnoles et brésiliennes affirmaient que le Barça était proche d’enrôler un certain Zé Lucas, milieu de terrain brésilien de 17 ans évoluant à Recife. Une information un peu surprenante et sortie de nulle part, mais jugée plus ou moins crédible par les journalistes et les fans, puisqu’on sait que le marché brésilien est un des terrains de chasse préférés du Barça, où le directeur sportif Deco a beaucoup de réseau et de relations. Une opération similaire à celle de Vitor Roque par exemple.

Le Barça n’a jamais voulu le recruter

Certains médias affirmaient même que le dossier était tout proche d’être bouclé… pour la plus grande surprise du FC Barcelone. Comme l’indique Sport, le Barça n’a jamais eu l’intention de recruter le dénommé Zé Lucas. La direction du Barça connaît le joueur, qu’elle a notamment vu lors de la dernière Copa América U17, mais ne l’a jamais considéré comme un joueur intéressant pour le club, et n’a jamais eu la moindre intention de le recruter. De plus que son prix serait conséquent - environ 15 millions d’euros - et que le Barça a déjà du monde à ce poste chez les A et chez les équipes de jeunes.

Comme l’indique Sport, c’est surtout la direction de Recife qui tente de forcer la main du Barça. Yuri Romão, président du club, avait réussi à obtenir un rendez-vous avec Deco pour essayer de lui vendre le joueur. C’est même le Barça qui avait financé le voyage de la délégation brésilienne en Catalogne. Le club brésilien a besoin d’argent et tente ainsi de refourguer son milieu de terrain, mais le Barça a poliment dit non. Les rumeurs concernant un transfert avancé viennent donc clairement du clan Recife, qui va devoir trouver un nouveau potentiel point de chute à Zé Lucas.