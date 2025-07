Barça : le prix de Marc Casado fixé

Parmi les sensations de la saison côté Barça, Marc Casado pourrait être vendu cet été. Comme l’indiquait la presse catalane jeudi matin, il pourrait être vendu pour remplir les caisses et surtout financer l’arrivée et l’enregistrement de Nico Williams. Et le club aurait fixé son prix selon Sport.

La suite après cette publicité

Un montant de 50 millions d’euros pourrait ainsi convaincre la direction du Barça de lâcher son milieu de terrain de 21 ans. Toujours selon les informations du média ibérique, Chelsea fait partie des formations les plus intéressées par celui qui avait été titulaire en première partie de saison dernière, avant de perdre progressivement sa place au profit de Frenkie de Jong.