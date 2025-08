Carles Pérez sort du silence après avoir été mordu aux parties intimes par un chien

Carles Pérez a dû vivre un début d’aventure en Grèce des plus inattendus. L’ailier espagnol, prêté cet été par le Celta Vigo à l’Aris Salonique, a été victime d’un incident improbable alors qu’il promenait son chien. Un autre animal aurait surgi pour attaquer son compagnon, et c’est en tentant de les séparer qu’il a été mordu… au niveau de ses parties intimes, selon Marca. Il a ensuite été hospitalisé. Le club grec avait confirmé une blessure nécessitant un suivi médical, évoquant un possible passage au bloc opératoire, laissant planer le doute sur son retour.

Face à l’emballement médiatique, Carles Pérez a tenu à rétablir la vérité. Dans un message publié ce jeudi 31 juillet, il s’est exprimé sur sa blessure : « je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec l’équipe sur le terrain ce soir. Je serai là pour soutenir l’équipe dans les tribunes aujourd’hui. C’est un match très important pour nous, et je tenais vraiment à être sur le terrain. Malheureusement, je ne pourrai pas être présent suite à un accident survenu le 29 juillet », a-t-il déclaré avant d’ajouter : « j’ai eu le malheur de me faire mordre l’intérieur de la jambe en essayant de séparer mon chien d’un autre chien lors d’un incident mineur et inattendu. La blessure a nécessité des points de suture, ce qui, bien que sans gravité, m’empêche d’être en parfaite condition physique pour jouer ce soir. Je vais bien, je suis à la maison en convalescence et ce soir, je serai le premier à encourager l’équipe depuis le stade. Dans quelques jours, je serai de retour, plus motivé que jamais pour aider l’équipe. Merci pour tous vos messages de soutien. À bientôt. » On espère qu’il sera de retour très vite, car l’ancien du FC Barcelone et de l’AS Roma aura un rôle d’expérimenté important pour le club grec.