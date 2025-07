Les mots forts d’Ansu Fati sur Paul Pogba

Ce jeudi, Ansu Fati (22 ans) a été présenté à la presse, lui qui est prêté avec option d’achat à l’AS Monaco. Un club où il va évoluer aux côtés d’un certain Paul Pogba. Questionné au sujet du Français, l’ancien crack de la Masia s’est enflammé. «C’est un grand joueur. Nous étions heureux de savoir qu’il allait signer à Monaco. Nous sommes heureux pour Monaco, mais je pense que tout le football est heureux de savoir qu’il a repris du service. C’est l’un des meilleurs du monde, que ce soit en club comme en équipe de France.»

Il a ensuite ajouté : «nous espérons passer une grande année ensemble et en profiter pour aider à remettre l’ASM à la position qu’elle mérite (..) Jouer avec Paul est un rêve. C’est un joueur que j’ai toujours admiré quand j’étais enfant. Je dirai même que quand j’étais à la Masia, c’était une idole pour mes amis et moi. On parlait de lui, on voulait savoir le maximum d’infos sur lui. Le fait de jouer avec Paul c’est quand même incroyable. J’espère pouvoir apporter le maximum pour le coach et l’équipe.» Avec Paul Pogba et Ansu Fati, l’ASM version 2025-26 promet !