LdC : le Barça critique le choix de l’arbitre pour la demi-finale contre l’Inter

Après le match nul spectaculaire du match aller entre le FC Barcelone et l’Inter Milan (3-3), la rencontre retour de ce soir est attendue impatiemment par tous les observateurs, l’équipe d’Inzaghi ayant tout pour poser des problèmes au Barça. Mais du côté catalan, on est tourné vers une autre sorte de problème. En effet, une grande partie de la presse espagnole a ouvert ses pages sportives contre l’arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak.

Une accusation également soulignée par Mundo Deportivo qui a ouvert en énumérant les précédents sensationnels «d’incompétence» de l’arbitre polonais et de son équipe VAR. Les médias catalans l’accusent également d’être un supporter du Real Madrid, en témoigne une vidéo sur laquelle on le voit en possession d’une petite sacoche à l’effigie du club Merengue. Cette saison, Szymon Marciniak a officié lors de la rencontre entre le Real Madrid et l’Atlético, marquée par le penalty refusé à Julian Alvarez.