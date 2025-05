Ballon d’Or : Lamine Yamal et Raphinha ont-ils réellement perdu toutes leurs chances ?

En attendant de savoir qui du Paris Saint-Germain ou d’Arsenal sortira vainqueur de l’autre demi-finale de la Ligue des Champions, cet Inter-Barça légendaire d’hier soir (4-3, ap) nous a offert un duel qui restera longtemps dans les mémoires. Et décisif pour le Ballon d’Or ? En effet, l’élimination du FC Barcelone, porte un coup dur à deux des favoris pour le sacre : Lamine Yamal et Raphinha. Sur le papier, seul Ousmane Dembélé a encore une chance de marquer des points décisifs. Il peut encore remporter la Ligue des Champions et améliorer ses excellentes statistiques de cette saison (33 buts, 12 passes déicides en 45 matches).

Pourtant, si l’international français semble avoir le champ libre pour porter l’estocade finale à ce concours, sera-t-il réellement le vainqueur désigné même si Paris arrive à remporter sa première C1 ? Et s’il échoue ? La question mérite d’être posée, même si la prochaine Coupe du Monde des Clubs pourrait également servir au Français. En Angleterre, la fin des espoirs de triplé du Barça a relancé la candidature de Mohamed Salah. L’Égyptien vient de remporter la Premier League et affiche 33 buts et 23 passes décisives en 49 rencontres. Seul hic, il a sombré face au PSG en C1 et Liverpool ne jouera pas le Mondial des Clubs. En Espagne, plus personne ne pense à un joueur du Real Madrid pour le sacre. En revanche, les interrogations fusent concernant Raphinha et Lamine Yamal, deux éléments toujours en course pour le doublé Liga-Coupe du Roi.

Le champ libre pour Dembélé ?

Les deux Blaugranas ne joueront pas non plus le Mondial des Clubs, mais ils ont des atouts à faire valoir si jamais Dembélé se rate dans le money time. Le Brésilien a marqué le but du 3-2 hier soir et nous sort la meilleure saison de sa carrière avec 32 buts, dont 13 en 14 matches de C1, et 25 passes décisives en 53 matches. Enfin, Lamine Yamal n’affiche pas de statistiques aussi gonflées que ses trois concurrents (15 buts, 24 passes décisives en 51 matches), mais il a un énorme avantage pur lui : celui de marquer les esprits à seulement 17 ans. D’ailleurs, on dit souvent que les meilleurs répondent présents lors des grandes occasions. Et hier, Lamine Yamal a été immense dans ce qui restera sans doute comme l’une des demi-finales les plus marquantes de l’histoire de la Ligue des Champions.

La pépite blaugrana de 17 ans n’a pas marqué ni fait de passe décisive, mais elle a indéniablement marqué cette rencontre légendaire de son empreinte. Le champion d’Europe 2024 avec la Roja a été le joueur réussi le plus de dribbles (14), le plus de tirs au but (5), le plus de centres (11), le plus grand nombre de duels gagnés (23) et celui ayant provoqué le plus de fautes (7e). Avec ses 23 duels gagnés, Lamine Yamal a d’ailleurs rejoint Lionel Messi (25 en 2008 face à MU) et Neymar (23 en 2017 contre la Juve) au panthéon des meilleurs «impact players» du Barça en C1 depuis la saison 2003/2004. Consolé en fin de match par Marcus Thuram, celui qui a placé Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devant lui au classement des meilleurs joueurs du monde, l’Espagnol a frappé fort, même s’il n’aura pas l’occasion de soulever sa première Ligue des Champions le 31 mai prochain à Munich.

Lamine Yamal a marqué les esprits

Preuve en est, le commentaire de la Gazzetta dello Sport dans ses notes du match. « Bon, on peut le critiquer pour le fait qu’à la 95e minute il ne l’a pas mise au fond devant Sommer, et ça aurait fait 4-3. Mais il y était arrivé pour la énième fois après des dribbles, des feintes, des courses, des récupérations, des inventions, un autre poteau touché (le troisième en deux matchs) et l’impression qu’après Pelé, Diego et Leo nous assistons à la naissance du nouveau phénomène mondial. Tout le monde le cherche, tout le monde lui donne le ballon, oubliant qu’il est mineur et qu’il faut le prendre sous sa protection. Mais ce n’est pas un garçon normal. C’est un champion qui transforme une action défensive en contre-attaque d’une simple touche. Et, soit dit en passant, il a aussi un sacré caractère. » En termes d’hommage, difficile de faire mieux pour un joueur ayant perdu un match important.

Définitivement entré dans les mémoires des observateurs, Lamine Yamal a d’ailleurs fait part de sa soif de revanche. Et si Marca pense que Yann Sommer « a même arrêté le Ballon d’Or de Lamine Yamal », l’ancien Blaugrana Marc Crosas promet une réponse cinglante de son jeune compatriote. « Ils célèbrent l’élimination du Barça en se moquant de Lamine Yamal pour ses déclarations. Un jeune homme de 17 ans qui vient de réaliser l’une des plus belles performances individuelles d’une demi-finale de Ligue des Champions. Mémorable, Lamine et la moquerie. Ils savent très bien ce qui les attend… », a-t-il posté sur son compte X. Personne ne sait encore qui remportera le Ballon d’Or 2025, tant les candidats au sacre ont des atouts à faire valoir. À moins qu’Ousmane Dembélé ait la bonne idée de conclure sa campagne de Ligue des Champions en apothéose.