Inter Milan : tout le monde s’agenouille devant le héros Yann Sommer

Certains diront qu’Acerbi, auteur du but égalisateur à la 93e, ou Frattesi, auteur du but vainqueur en prolongations, les ont fait monter au septième ciel. D’autres diront que si l’Inter a su revenir des enfers face au FC Barcelone après avoir mené 2-0 et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, c’est en grande partie grâce au match XXL de Yann Sommer. Élu homme du match par l’UEFA et notre rédaction, le portier suisse a été sans contestation possible l’un des acteurs majeurs de cette rencontre de folie (4-3, ap).

Des arrêts irréels

Auteur de sept arrêts, Sommer s’est notamment distingué en sortant le grand jeu sur un but tout fait pour Eric Garcia (57e), avant de priver Lamine Yamal de buts pouvant propulser le Barça en finale et le mettre en position de favori pour le Ballon d’Or (77e, 96e, 115e, 116e), bien aidé aussi parfois par son poteau (93e). En 2023, l’Inter pouvait compter sur un André Onana inspiré pour aller en finale de C1. Depuis, le club lombard n’a pas perdu au change avec son successeur. Autant de parades irréelles sur lesquelles est revenu le principal intéressé à l’issue du match.

« Je suis très heureux, c’était un grand match, l’équipe a fait un parcours extraordinaire. L’arrêt le plus difficile a été le dernier, parce que Yamal est très fort et vient toujours pour tirer : nous avions étudié sa façon de frapper rapidement même après le match aller. Nous nous sommes battus, nous avons défendu avec force, c’était fantastique de parer ce tir, cela nous a donné beaucoup de confiance pour les dernières minutes. Tout ce que je peux dire, c’est que nous y croyons toujours, jusqu’à la dernière seconde du match. Nous travaillons pour ces moments, pour ces matches. Je suis ici avec cette belle équipe, nous sommes en finale de la Ligue des Champions, c’est fantastique. »

«Sommer a même arrêté le Ballon d’Or de Lamine Yamal»

C’est donc sans surprise que la presse lui a rendu hommage. En Suisse, Le Temps n’a pas manqué de saluer la performance du héros national. « Yann Sommer, un numéro uno plus que jamais à sa place dans les cages de l’Inter Milan ». En Italie, c’est la prestation d’ensemble qui est soulignée, mais Il Corriere dello Sport a quand même salué les « deux parades prodigieuses ont maintenu l’Inter en vie lors des temps forts adverses. Même chose en prolongation. ». En Espagne, c’est surtout dans la presse madrilène que l’on retrouve les plus beaux compliments pour le portier nerazzuro. « Sommer empêche l’héroïsme du Barça », écrit AS quand Marca va plus loin.

« Les trois arrêts de Sommer sont déjà entrés dans l’histoire de la Ligue des Champions. Ses deux mains fermes pour sauver les tentatives de Lamine et son envol pour éviter le but promis à Eric García ont permis à l’Inter d’acheter un billet et demi pour Munich. Pour la légende noire du Barça. (…) Sommer. Le gardien suisse a même arrêté le Ballon d’Or de Lamine Yamal, qui s’est illustré dans ce match mémorable. Ses arrêts ont été tout simplement époustouflants, car les gardiens sont à l’origine d’un grand nombre de vainqueurs de la Ligue des Champions. Il suffit de demander au Real Madrid ce qu’il en est de Courtois. » En attendant de voir si Yann Sommer soulèvera le Graal à Munich, il y a fort à parier qu’il se souviendra longtemps de cette soirée du 6 mai 2025.