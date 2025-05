PSG : deux villes finalistes pour accueillir le nouveau stade

Alors que le projet de rachat du Parc des Princes n’a jamais semblé plus éloigné, de nombreuses villes de banlieue se sont positionnées pour accueillir le nouveau stade que le Paris Saint-Germain envisage de faire construire. Et désormais, selon L’Équipe, il n’y a plus que deux dossiers en concurrence sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi : Poissy et Massy. Les deux municipalités ont tout mis en œuvre pour respecter les conditions exigeantes du club, notamment la capacité (plus de 60 000 places attendues).

Poissy dispose d’un avantage considérable, c’est qu’il accueille déjà le Campus, le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, ce qui minimiserait les déplacements. Un avantage que n’a pas Massy, qui se trouve de l’autre côté de la couronne parisienne. Cependant, la proximité de Massy avec l’aéroport d’Orly et les grands axes qui vont prochainement le desservir permettra d’ouvrir un peu plus facilement le stade aux non-Parisiens. Même si pour le moment, aucune décision n’a été prise officiellement quant au départ du Parc…