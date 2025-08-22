OM : Roberto De Zerbi attend cinq, six recrues

Face aux attaques de Véronique Rabiot, Roberto De Zerbi a profité de la conférence de presse organisée la veille du match face au Paris FC pour répondre à la mère d’Adrien Rabiot. L’entraîneur italien a rappelé que la décision prise par l’Olympique de Marseille était juste et fondée et il ne pense pas que le club phocéen se soit tiré une balle dans le pied avec cette mise à l’écart.

« Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit déjà compromis, il y a peut-être des recrues qui vont arriver, quatre, cinq ou six. On sait que des gens vont arriver. Appliquer des règles c’est toujours positif. L’anarchie dans le football, ça ne peut pas exister. Chacun dit les choses comme il veut. Certains disent que c’est une question économique, ce n’est pas vrai. J’étais à Miami avec Benatia et Longoria, avant les recrues qui sont arrivées. Benatia a parlé de la prolongation de Rabiot et de Greenwood. On avait l’ambition de faire des choses. C’est une chose (la sanction contre Rabiot, ndlr) qui est obligatoire, nécessaire », a-t-il confié.

