Lorient rejoint la concurrence pour le jeune gardien Jonathan Fischer

À seulement 23 ans, Jonathan Fischer s’est imposé comme l’un des gardiens les plus prometteurs du championnat norvégien. Arrivé en janvier 2024 au Fredrikstad FK en provenance de Hobro IK, le Danois a rapidement conquis sa place de titulaire, disputant 40 matchs en Eliteserien et réalisant 20 clean sheets. Sa performance remarquable lors de la finale de la Coupe de Norvège 2024, remportée aux tirs au but face à Molde, a été saluée par son entraîneur Andreas Hagen.

Selon nos informations, il commence à attirer l’œil de plusieurs clubs, à commencer par le FC Lorient. Nouvellement promus en Ligue 1, les Merlus veulent miser sur l’avenir. Néanmoins, la concurrence s’annonce rude puisque le club allemand de Cologne et le club belge de Genk ont également Jonathan Fischer dans leur ligne de mire. Tout comme plusieurs écuries anglaises.