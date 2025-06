Liga : le Real Oviedo promu grâce à Santi Cazorla, 25 ans après !

Quelle histoire pour le Real Oviedo ! 25 ans après, le club espagnol va retrouver la première division au terme d’une soirée folle. Opposé à Mirandés, le club de la capitale des Asturies a rapidement concédé l’ouverture du score sur une tête de son attaquant argentin Panichelli (1-0, 16e). De quoi remettre la montée en question après avoir concédé la défaite 1-0 au match aller. Mais la légende Santi Cazorla, âgé de 40 ans, égalisait d’abord sur penalty pour redonner espoir à son équipe (1-1, 39e).

Avant qu’Oviedo ne prenne les devants grâce à un but de Chaira (2-1, 52e). Les deux équipes étaient alors à égalité au score sur les deux matches, et filaient en prolongation. Et c’est un autre joueur expérimenté, Francisco Portillo, (35 ans), qui offrait la victoire aux locaux (3-1, 103e) et surtout la qualification dans une fin de match folle, où trois joueurs ont été exclus. 25 ans après sa dernière saison en Liga, les Carbayones vont donc retrouver l’élite du foot espagnol lors de la saison 2025-2026, aux côtés de Levante et Elche.