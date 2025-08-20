Barça : Deco a rencontré l’agent de Caio Henrique et Vanderson

Le mercato semble terminé pour le FC Barcelone qui a recruté Joan Garcia, Marcus Rashford et Roony Bardghji. Le club catalan tente désormais d’inscrire ses renforts et ne devrait pas bouger hors vente. Le directeur sportif Deco reste attentif et entretient des pistes de longue date. Ainsi, Sport explique qu’il a rencontré aujourd’hui Giuliano Bertolucci.

Ce dernier et l’agent de Caio Henrique (26 ans) et Vanderson (24 ans) qui évoluent à Monaco. Les latéraux plaisent au club catalan, mais ce dernier ne devrait pas bouger pour autant. Côté droit, Vanderson voit le secteur bouché par Jules Koundé et sa doublure Eric Garcia. Côté gauche, Alejandro Baldé fait l’unanimité et le club catalan se projette avec Jofre Torrents et Gerard Martin comme alternatives. Ce qui ne laisse pas la place à Caio Henrique.