Exclu FM Liga

Aston Villa : accord trouvé entre Girona et Álex Moreno

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Alex Moreno avec Aston Villa @Maxppp

Álex Moreno est sur le point de faire son retour en Liga. Selon nos informations, le latéral gauche espagnol de 32 ans a trouvé un accord contractuel avec Gérone pour un contrat jusqu’en 2027. Les discussions entre le club catalan et Aston Villa sont bien avancées et un deal semble, désormais, proche. Le joueur, toujours sous contrat avec les Villans, n’entrait plus dans les plans d’Unai Emery.

Santi Aouna
🚨EXCL: 🔴⚪️🇪🇸 #Liga |

🔐 Griona have agreed personal terms with Alex Moreno and deal now close with Aston Villa.

✍️ Contact valid until June 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣
Prêté à Nottingham Forest la saison passée, Álex Moreno avait disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues. Passé par le Barça dans les catégories de jeune, il s’est notamment révélé au Real Betis avant de rejoindre l’Angleterre en 2023. Son arrivée viendrait renforcer un effectif du Girona FC qui ambitionne de faire beaucoup mieux en Liga cette saison, après une 16e place lors de l’exercice 2024-2025.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Liga
Girona
Aston Villa
Álex Moreno

