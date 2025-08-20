Aston Villa : accord trouvé entre Girona et Álex Moreno

Álex Moreno est sur le point de faire son retour en Liga. Selon nos informations, le latéral gauche espagnol de 32 ans a trouvé un accord contractuel avec Gérone pour un contrat jusqu’en 2027. Les discussions entre le club catalan et Aston Villa sont bien avancées et un deal semble, désormais, proche. Le joueur, toujours sous contrat avec les Villans, n’entrait plus dans les plans d’Unai Emery.

Prêté à Nottingham Forest la saison passée, Álex Moreno avait disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues. Passé par le Barça dans les catégories de jeune, il s’est notamment révélé au Real Betis avant de rejoindre l’Angleterre en 2023. Son arrivée viendrait renforcer un effectif du Girona FC qui ambitionne de faire beaucoup mieux en Liga cette saison, après une 16e place lors de l’exercice 2024-2025.