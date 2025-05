Le plan de l’Inter Milan pour arrêter Lamine Yamal, le départ d’Alexander-Arnold divise l’Angleterre

Lamine Yamal sous pression

Cet Inter Milan - FC Barcelone est une finale avant l’heure selon le journal Sport. En tout cas, cette jeune équipe ne semble pas affectée par l’événement, comme l’assure Dani Olmo : les joueurs vivent cette situation comme une fête. Et quand on pense à la fête, on peut penser aux images de Lamine Yamal en train de danser. Sans surprise, c’est son nom qui est sur toutes les lèvres du monde du football. Tous les projecteurs sont braqués sur lui après sa masterclass au match aller. Il est attendu comme le Messi, rien que ça pour L’Équipe. Le Daily Mail scrutera de très près la performance du gamin qui a le monde à ses pieds. AS parle du grand défi qui attend Lamine Yamal. Sacrée pression pour lui dans les médias, et en plus le coach adverse Inzaghi en a rajouté une couche. Le coach des Nerrazzuris a mesuré son talent à l’aller et il ne compte pas se faire marcher dessus au retour. Pour ça, il a préparé un plan anti-Yamal. En conférence de presse, Inzaghi a été cash sur lui : « Lamine Yamal fera l’objet d’une surveillance particulière. Le marquage sur lui sera doublé, voire triplé. » Dimarco, Sticks et Mkhitaryan auront la charge de cette mission pour la Gazzetta. De quoi mettre la pression sur le jeune ailier afin de le déstabiliser. Réponse ce soir si la stratégie a fonctionné ou non.

Alexander-Arnold est clivant

Dans une vidéo, le défenseur a annoncé hier son départ en fin de saison de Liverpool, 20 ans après son arrivée. Le Daily Mirror comme toute la presse anglais cherche à décrypter cette décision et tout le cheminement fait ces derniers mois. Le Daily Mail nous apprend que Liverpool a tout fait pour le conserver. Les Reds ont d’abord refusé les avances du Real Madrid qui voulait le signer dès cet hiver. Puis en avril dernier, lors de l’arrivée aux manettes du directeur sportif Richard Hughes, ce dernier a lancé les discussions au sujet d’une prolongation. Le club de la Mersey a formulé une offre qui aurait fait de lui le latéral le mieux payé de Premier League, et un des meilleurs salaires du monde à son poste. Mais le journal explique qu’il y a une chose que Liverpool ne pouvait pas lui offrir : un nouveau défi, et c’est ce qui a fait pencher la balance vers un départ. Et sans surprise, son futur club est le Real Madrid d’après l’ensemble de la presse anglaise et espagnole. À Liverpool, la nouvelle a été bien reçue par Arne Slot et ses coéquipiers, mais moins par les fans, qui l’accusent de trahison, au point de brûler son maillot. Jamie Carragher se range du côté des fans et comprend leur déception. La presse britannique est plutôt nuancée, le Daily Mail trouve que c’est idiot de l’accuser de trahison, surtout pour celui qui a grandi et tout gagné ici dès l’âge de 23 ans. Ian Ladyman, assure qu’il faut juste remercier TAA, qui a révolutionné son poste. Une grande page qui se tourne pour sa carrière et Liverpool.

On connaît le prix de Garnacho

Le Daily Star est catégorique, Manchester United cherche à renouveler son effectif. Dans le sens des arrivées, il est question de Victor Osimhen comme révélé par nos soins. Dans le sens des départs, il est question d’Alejandro Garnacho. Déjà proche de quitter Manchester lors du dernier mercato, l’Argentin devrait vivre un été similaire. Chelsea s’intéresse à lui et va passer à l’action. Le joueur souhaite avoir la garantie qu’il jouera un rôle important au sein de l’équipe de Maresca. United a fixé le prix de son joueur à environ 75 M€. Chelsea connaît le prix à payer pour l’avoir.