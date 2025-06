Mercato : Chelsea veut couper 11 têtes !

Actuellement aux États-Unis pour participer à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Chelsea doit aussi gérer son mercato. Et on peut dire que les Blues ont du pain sur la planche. En ce qui concerne les arrivées, les pensionnaires de Stamford Bridge ont encore de l’appétit, eux qui ont notamment signé Liam Delap. Ils espèrent mettre la main sur un ailier. La priorité semble être Jamie Gittens, avec lequel un accord pour un contrat de 7 ans a d’ores et déjà été trouvé. Mais le Borussia Dortmund, qui a déjà refusé une offre d’environ 50 M€, se montre gourmand. Les discussions se poursuivent selon [The Athletic](https://www.nytimes.com/athletic/6443074/2025/06/24/man-utd-arsenal-liverpool-transfer-news/).

Le média britannique ajoute que les Londoniens pistent également Malick Fofana (OL) et Alejandro Garnacho (MU). Concernant ce dernier, le Telegraph a révélé hier soir qu’un troc entre Chelsea et Manchester United était envisageable, puisque les Red Devils apprécient Christopher Nkunku. Outre un ailier, Chelsea veut aussi recruter un attaquant, si possible polyvalent. Hugo Ekitike (Eintracht Francfort), Mohammed Kudus (West Ham United) et João Pedro (Brighton) sont suivis de près. Le nom de Randal Kolo Muani (PSG, en prêt à la Juventus) est aussi mentionné depuis quelques jours.

Chelsea veut faire un grand ménage

Mais la publication anglaise assure qu’il n’y a rien de prévu concernant ce joueur du côté de Chelsea. Enfin, le dossier du gardien est pour le moment laissé en stand-by, après l’échec du transfert de Mike Maignan (AC Milan). En ce qui concerne les départs, le club de la capitale anglaise a aussi les idées claires. Plusieurs éléments sont transférables. Outre Christopher Nkukunu, dont le prix est estimé à environ 76 M€ par les Blues; Nicolas Jackson ne sera pas retenu si une bonne proposition arrive. Ce dernier a des touches en Angleterre et en Arabie saoudite.

Idem pour Noni Madueke. Si une offre jugée satisfaisante arrive à Londres, la porte s’ouvrira. Djordje Petrovic, lui, sera vendu si un club accepte de payer environ 30 M€. Enfin, les vainqueurs de la Ligue Europa Conférence veulent se débarrasser de Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Carney Chukwuemeka, Kepa Arrizabalaga et Armando Broja. Onze joueurs sont donc potentiellement sur le départ cet été, sans compter les jeunes éléments que Chelsea souhaite envoyer en prêt.