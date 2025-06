Newcastle prépare un triple coup à 146 M€ !

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions. Dans quelques semaines, le club de la capitale remettra son titre en jeu. Un titre que Newcastle aimerait remporter cette saison 2025-26. Qualifiés, les Magpies comptent apporter des retouches ici et là afin de bâtir une équipe capable de rivaliser face aux meilleures écuries du Vieux continent, tout en luttant pour les premières places en Premier League.

La suite après cette publicité

Pour satisfaire Eddie Howe, les Toons vont casser leur tirelire durant ce mercato d’été. Ce jeudi, le Telegraph révèle d’ailleurs que les pensionnaires de St James Park préparent un triple coup à 146 M€ ! C’est le montant total des offres cumulées pour les trois joueurs qui plaisent aux Magpies, à savoir João Pedro, James Trafford et Anthony Elanga.

Les Magpies veulent des renforts

Trois éléments qui sont très intéressés à l’idée d’évoluer sous les ordres d’Eddie Howe et de rejoindre Newcastle durant cette intersaison. Mais les propositions faites par les Toons ne sont pas encore à la hauteur des attentes des clubs des joueurs courtisés. Concernant João Pedro, son nom a été cité récemment à Arsenal et à Chelsea. Mais l’attaquant de Brighton pourrait prendre la direction de Newcastle, qui a offert environ 58 M€. Mais Brighton attend plus d’argent. Idem pour Anthony Elanga, pour lequel l’écurie anglaise a offert la même somme (58 M€).

La suite après cette publicité

Nottingham Forest a dit et a fixé son prix à environ 70 M€. Un montant jugé démesuré par Newcastle. Enfin, les Magpies devront aussi revoir leur offre pour James Trafford. Son club, Burnley, veut recevoir au minimum 35 M€. Pour le moment, Newcastle n’a pas mis plus de 30 M€. Mais le club compte offrir des bonus pour faire grimper la note. Si les Toons devraient augmenter leurs propositions, ils sont déjà rassurés puisque les revendications salariales des trois joueurs collent à ce qu’ils souhaitent leur offrir. Dans l’idéal, Eddie Howe aimerait qu’au moins deux d’entre eux soient présents lors de la reprise des entraînements le 7 juillet prochain.