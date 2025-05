Jorge Sampaoli juge durement la saison de Kylian Mbappé

Observateur attentif du football européen, et toujours au chômage depuis son éviction du Stade Rennais, Jorge Sampaoli a dressé son verdict quant à l’intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid, dans un entretien accordé à Sport.

« Mbappé a un peu plus de mal. Je le compare davantage à Cristiano Ronaldo , un joueur qui pense toujours à lui et au but. À Paris, il était décisif sur le côté gauche. (…) Mais maintenant, Madrid a Vinicius . Il a vraiment l’air très mal à l’aise, très renfermé . Il ne connaît pas le timing des attaques à ce poste (de numéro 9, ndlr). En tout cas, il a marqué des buts importants. Mais ce n’est pas non plus le joueur que j’ai vu en France ou à la Coupe du monde au Qatar », a déclaré l’ancien entraîneur de l’OM.