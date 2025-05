Naples : Luciano Spalletti se lâche sur Aurelio De Laurentiis

Entraîneur du Napoli de 2021 à 2023, Luciano Spalletti gardera à tout jamais la fierté d’être l’homme qui a remis Naples sur la carte de l’Italie en menant le club à un titre historique en Serie A. Pourtant, l’ambiance au club était glaciale entre lui et sa direction, comme le technicien italien l’a expliqué dans un entretien à la chaîne Rai Uno.

«J’avais une relation conflictuelle avec De Laurentiis : j’aurais préféré qu’il soit plus humain envers moi compte tenu des efforts que j’avais fournis. Mais depuis que nous avons cessé de travailler ensemble, nous ne nous sommes plus jamais parlé», raconte l’actuel sélectionneur de la Squadra Azzurra. Connu pour ses déclarations sèches et ses contrats d’un an à chaque entraîneur passant au club, De Laurentiis est un personnage du football italien auquel il n’est pas facile de s’accommoder.