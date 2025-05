Accord entre TF1 et DAZN pour la diffusion de la Coupe du Monde des Clubs

La Coupe du Monde des Clubs sous son nouveau format approche à grands pas. Celle-ci aura lieu aux États-Unis du 15 juin et 13 juillet et sera diffusée dans son intégralité en France par TF1 et DAZN. La première chaîne française et la plateforme britannique ont signé «un accord de sous-licence» pour que deux rencontres soient diffusées sur l’un des canaux du groupe TF1 et en clair sur DAZN. Elles ont même déjà été déterminées. Il s’agit de PSG-Atlético de Madrid (dimanche 15 juin à 21h), 1er match du champion de France dans cette compétition, et de la finale qui se tiendra le dimanche 13 juillet à 21h.

«Ce nouvel accord entre le Groupe TF1 et DAZN réaffirme la volonté du groupe TF1 d’offrir aux Français l’accès aux plus grandes compétitions. DAZN, la plateforme de streaming sportif de référence, est la destination de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 et diffuse gratuitement dans le monde entier les 63 matchs de la première édition cet été. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sera un évènement historique et sans précédent qui réunira 32 des plus grands clubs de football du monde. Une occasion unique durant laquelle l’élite du football de clubs aura pour seul objectif de s’imposer comme le meilleur club de football du monde», écrit le communiqué.